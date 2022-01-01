Stratasys Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Stratasys varia de $54,270 em remuneração total por ano para um Engenheiro Mecânico no limite inferior a $224,661 para um Gestor de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Stratasys. Última atualização: 8/23/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $81.5K
Analista de Dados
$64.7K
Engenheiro Mecânico
$54.3K

Designer de Produto
$132K
Gestor de Produto
$225K
Gestor de Programa Técnico
$201K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Stratasys é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $224,661. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Stratasys é $106,584.

