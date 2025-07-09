Diretório de Empresas
Storyblok
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Storyblok Salários

O salário da Storyblok varia de $35,539 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $149,250 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Storyblok. Última atualização: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Recursos Humanos
$35.5K
Marketing
$56.7K
Engenheiro de Software
$149K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Storyblok é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $149,250. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Storyblok é $56,715.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Storyblok

Empresas Relacionadas

  • Square
  • Pinterest
  • PayPal
  • Coinbase
  • Databricks
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos