Storyblok Salários

O salário da Storyblok varia de $35,539 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $149,250 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Storyblok . Última atualização: 10/26/2025