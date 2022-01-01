Diretório de Empresas
Storyblocks
Storyblocks Salários

O salário da Storyblocks varia de $145,000 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $216,791 para um Cientista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Storyblocks. Última atualização: 10/15/2025

Engenheiro de Software
Median $145K
Gestor de Ciência de Dados
$215K
Cientista de Dados
$217K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Designer de Produto
$161K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Storyblocks é Cientista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $216,791. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Storyblocks é $187,882.

