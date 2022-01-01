Diretório de Empresas
STORD
STORD Salários

O salário da STORD varia de $134,325 em remuneração total por ano para um Gestor de Programa Técnico na extremidade inferior a $271,350 para um Chefe de Gabinete na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da STORD. Última atualização: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Engenheiro de Software
Median $167K

Engenheiro de Software Full-Stack

Chefe de Gabinete
$271K
Cientista de Dados
$164K

Gestor de Produto
$202K
Gestor de Programa Técnico
$134K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na STORD, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na STORD é Chefe de Gabinete at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $271,350. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na STORD é $167,000.

