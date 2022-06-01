StoneX Group Salários

O salário da StoneX Group varia de $29,711 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $208,950 para um Operações de Marketing na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da StoneX Group . Última atualização: 10/26/2025