Stoneridge Salários

O salário da Stoneridge varia de $8,955 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $66,317 para um Engenheiro Mecânico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Stoneridge. Última atualização: 10/26/2025

Engenheiro de Software
Median $29.4K
Engenheiro Mecânico
$66.3K
Designer de Produto
$9K

Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Stoneridge é Engenheiro Mecânico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $66,317. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Stoneridge é $29,428.

Outros Recursos