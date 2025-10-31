Diretório de Empresas
StockX
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Designer de Produto

  • Todos os Salários de Designer de Produto

StockX Designer de Produto Salários

A remuneração total média de Designer de Produto in United States na StockX varia de $73.1K a $102K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da StockX. Última atualização: 10/31/2025

Remuneração Total Média

$79.1K - $92K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$73.1K$79.1K$92K$102K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 2 mais Designer de Produto submissões na StockX para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na StockX, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Designer de Produto verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Designer de Produto na StockX in United States situa-se numa remuneração total anual de $102,340. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na StockX para a função de Designer de Produto in United States é $73,100.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para StockX

Empresas Relacionadas

  • Drizly
  • The Mom Project
  • HomeLight
  • Thumbtack
  • OfferUp
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos