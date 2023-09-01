Diretório de Empresas
Stockbit
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Stockbit Salários

O salário da Stockbit varia de $12,882 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $25,835 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Stockbit. Última atualização: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Median $17K
Cientista de Dados
$12.9K
Marketing
$20.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Gestor de Produto
$25.8K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Stockbit é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $25,835. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Stockbit é $18,570.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Stockbit

Empresas Relacionadas

  • DoorDash
  • Snap
  • Square
  • Dropbox
  • Spotify
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos