Diretório de Empresas
Stenn
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gestor de Engenharia de Software

  • Todos os Salários de Gestor de Engenharia de Software

Stenn Gestor de Engenharia de Software Salários

O pacote de remuneração in Spain mediano de Gestor de Engenharia de Software na Stenn totaliza €137K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Stenn. Última atualização: 10/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Stenn
Director of Engineering
Barcelona, CT, Spain
Total por ano
€137K
Nível
M5
Base
€137K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
18 Anos
Quais são os níveis de carreira na Stenn?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed
Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Gestor de Engenharia de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Engenharia de Software na Stenn in Spain situa-se numa remuneração total anual de €164,124. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Stenn para a função de Gestor de Engenharia de Software in Spain é €136,677.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Stenn

Empresas Relacionadas

  • Pinterest
  • Facebook
  • Intuit
  • LinkedIn
  • Microsoft
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos