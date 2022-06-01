Stanley Black & Decker Salários

A faixa salarial da Stanley Black & Decker varia de $40,603 em remuneração total por ano para um Gestor de Projeto no limite inferior a $433,508 para um Gestor de Programa no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Stanley Black & Decker . Última atualização: 8/19/2025