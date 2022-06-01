Diretório de Empresas
Stanley Black & Decker
Stanley Black & Decker Salários

A faixa salarial da Stanley Black & Decker varia de $40,603 em remuneração total por ano para um Gestor de Projeto no limite inferior a $433,508 para um Gestor de Programa no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Stanley Black & Decker. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Engenheiro Mecânico
Median $95K
Engenheiro de Software
Median $112K
Gestor de Produto
Median $134K

Engenheiro de Hardware
Median $89K
Analista de Negócios
$104K
Desenvolvimento de Negócios
$236K
Analista de Dados
$42.6K
Gestor de Ciência de Dados
$213K
Cientista de Dados
Median $150K
Analista Financeiro
$89.1K
Designer Gráfico
$146K
Recursos Humanos
$61.2K
Marketing
Median $140K
Designer de Produto
$80.4K
Gestor de Programa
$434K
Gestor de Projeto
$40.6K
Vendas
$152K
Gestor de Engenharia de Software
$164K
Arquiteto de Soluções
$60.3K
Gestor de Programa Técnico
$141K
FAQs

The highest paying role reported at Stanley Black & Decker is Gestor de Programa at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $433,508. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Stanley Black & Decker is $123,000.

