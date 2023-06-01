Standard Metrics Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Standard Metrics varia de $137,200 em remuneração total por ano para um Sucesso do Cliente no limite inferior a $211,935 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Standard Metrics. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Serviço de Atendimento ao Cliente
$139K
Sucesso do Cliente
$137K
Gestor de Produto
$186K

Recrutador
$151K
Vendas
$157K
Engenheiro de Vendas
$179K
Engenheiro de Software
$157K
Gestor de Engenharia de Software
$212K
FAQs

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Standard Metrics, ir Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $211,935. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Standard Metrics, ir $156,733.

