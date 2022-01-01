Standard Cognition Salários

Diretório de Empresas
Standard Cognition
A faixa salarial da Standard Cognition varia de $130,650 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados no limite inferior a $316,575 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Standard Cognition. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $190K
Cientista de Dados
$131K
Gestor de Engenharia de Software
$317K

Plano de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Standard Cognition, as Options estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 4th-ANO (2.08% mensal)

O cargo mais bem pago reportado na Standard Cognition é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $316,575. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Standard Cognition é $190,000.

