Standard Cognition Salários

A faixa salarial da Standard Cognition varia de $130,650 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados no limite inferior a $316,575 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Standard Cognition. Última atualização: 8/19/2025
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Standard Cognition, as Options estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:
25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire em 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire em 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire em 4th-ANO (2.08% mensal)
