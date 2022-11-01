Standard Chartered Salários

Diretório de Empresas
Standard Chartered
A faixa salarial da Standard Chartered varia de $16,994 em remuneração total por ano para um Desenvolvimento Corporativo no limite inferior a $502,500 para um Banqueiro de Investimento no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Standard Chartered. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer $22K
Lead Software Engineer $29.6K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Produto
Median $52.5K
Gestor de Engenharia de Software
Median $42.7K

Gestor de Programa Técnico
Median $150K
Contabilista
$204K
Analista de Negócios
$26.4K
Desenvolvimento Corporativo
$17K
Analista de Dados
$20K
Cientista de Dados
$43.9K
Analista Financeiro
$17.1K
Tecnólogo de Informação (TI)
$39.4K
Banqueiro de Investimento
$503K
Consultor de Gestão
$57.1K
Designer de Produto
$69.1K
Gestor de Programa
$60K
Gestor de Projeto
$43.1K
Vendas
$56.5K
Analista de Cibersegurança
$18K
Arquiteto de Soluções
$43.3K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Standard Chartered é Banqueiro de Investimento at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $502,500. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Standard Chartered é $43,225.

Outros Recursos