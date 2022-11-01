Standard Chartered Salários

A faixa salarial da Standard Chartered varia de $16,994 em remuneração total por ano para um Desenvolvimento Corporativo no limite inferior a $502,500 para um Banqueiro de Investimento no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Standard Chartered . Última atualização: 8/19/2025