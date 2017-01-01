Diretório de Empresas
SSP Pvt
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
Principais Insights
  • Contribua com algo único sobre a SSP Pvt que possa ser útil para outros (ex. dicas de entrevista, escolha de equipas, cultura única, etc).
    • Sobre

    SSP Pvt Ltd is a global leader in delivering custom turnkey projects for the Dairy, Food, and Beverage industries, specializing in innovative and sustainable solutions for clients around the world.

    sspindia.com
    Website
    1977
    Ano de Fundação
    330
    Nº de Funcionários
    $50M-$100M
    Receita Estimada
    Sede

    Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

    Subscrever ofertas verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

    Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

    Empregos em Destaque

      Nenhum emprego em destaque encontrado para SSP Pvt

    Empresas Relacionadas

    • Apple
    • Airbnb
    • Tesla
    • Intuit
    • Flipkart
    • Ver todas as empresas ➜

    Outros Recursos