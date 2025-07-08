Diretório de Empresas
SRS Acquiom
SRS Acquiom Salários

O salário da SRS Acquiom varia de $120,600 em remuneração total por ano para um Jurídico na extremidade inferior a $172,135 para um Gestor de Projeto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da SRS Acquiom. Última atualização: 11/30/2025

Jurídico
$121K
Gestor de Projeto
$172K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na SRS Acquiom é Gestor de Projeto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $172,135. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na SRS Acquiom é $146,368.

