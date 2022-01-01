Squire Salários

O salário mediano da Squire é $100,000 para um Engenheiro de Software . O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Squire. Última atualização: 11/30/2025
Na Squire, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)
