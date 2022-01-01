Squire Salários

Diretório de Empresas
O salário mediano da Squire é $100,000 para um Engenheiro de Software . O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Squire. Última atualização: 11/30/2025

Engenheiro de Software
Median $100K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Squire, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Squire é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $100,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Squire é $100,000.

