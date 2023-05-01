Diretório de Empresas
SpotHopper
    Sobre

    SpotHopper is a top restaurant marketing company that has assisted thousands of restaurants in over 50 markets to increase revenue from online marketing while reducing costs and saving time.

    spothopperapp.com
    Website
    2015
    Ano de Fundação
    318
    Nº de Funcionários
    $10M-$50M
    Receita Estimada
    Sede

