Splitit Salários

O salário da Splitit varia de $111,401 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $392,000 para um Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Splitit. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Gestor de Produto
$121K
Vendas
$392K
Engenheiro de Software
$111K

Perguntas Frequentes

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Splitit، Vendas at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $392,000 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Splitit برابر $121,284 است.

Outros Recursos