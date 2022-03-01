Diretório de Empresas
Split Software
Split Software Salários

O salário da Split Software varia de $78,400 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $208,000 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Split Software. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $208K
Analista de Dados
$81.6K
Recursos Humanos
$78.4K

Arquitecto de Soluções
$174K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Split Software is Engenheiro de Software with a yearly total compensation of $208,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Split Software is $127,863.

