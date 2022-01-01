Splice Salários

Diretório de Empresas
O salário da Splice varia de $124,375 em remuneração total por ano para um Analista Financeiro na extremidade inferior a $251,250 para um Desenvolvimento de Negócio na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Splice. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $139K
Gestor de Produto
Median $160K
Desenvolvimento de Negócio
$251K

Analista Financeiro
$124K
Marketing
$235K
Designer de Produto
$220K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Splice é Desenvolvimento de Negócio at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $251,250. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Splice é $190,072.

Outros Recursos