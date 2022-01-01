Diretório de Empresas
Splash
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Splash Salários

O salário da Splash varia de $76,373 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $184,075 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Splash. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Sucesso do Cliente
$111K
Gestor de Produto
$184K
Engenheiro de Software
$76.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Splash é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $184,075. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Splash é $111,440.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Splash

Empresas Relacionadas

  • Ridecell
  • Omnivore
  • SecurityScorecard
  • UpKeep
  • Ironclad
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos