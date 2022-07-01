Diretório de Empresas
Splash Financial
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Splash Financial Salários

O salário da Splash Financial varia de $180,000 em remuneração total por ano para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade inferior a $240,000 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Splash Financial. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $240K
Gestor de Engenharia de Software
Median $180K
Tecnólogo de Informação (TI)
$221K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Splash Financial é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $240,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Splash Financial é $221,100.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Splash Financial

Empresas Relacionadas

  • Snap
  • Google
  • Netflix
  • DoorDash
  • Roblox
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos