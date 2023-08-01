Diretório de Empresas
Spirent Communications
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Spirent Communications Salários

O salário da Spirent Communications varia de $87,063 em remuneração total por ano para um Operações de Marketing na extremidade inferior a $201,000 para um Engenheiro de Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Spirent Communications. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $135K

Engenheiro de Redes

Operações de Marketing
$87.1K
Gestor de Produto
$152K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Engenheiro de Vendas
$201K
Gestor de Engenharia de Software
$164K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Spirent Communications é Engenheiro de Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $201,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Spirent Communications é $152,471.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Spirent Communications

Empresas Relacionadas

  • Facebook
  • Spotify
  • Microsoft
  • Tesla
  • Stripe
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos