Spiral Scout
Spiral Scout Salários

O salário da Spiral Scout varia de $59,405 em remuneração total por ano para um Analista de Negócio na extremidade inferior a $107,185 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Spiral Scout. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Analista de Negócio
$59.4K
Gestor de Projecto
$61.5K
Engenheiro de Software
$107K

Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Spiral Scout é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $107,185. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Spiral Scout é $61,511.

