SPINS Salários

O salário da SPINS varia de $54,725 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $201,000 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da SPINS. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Gestor de Produto
Median $120K
Analista de Dados
$54.7K
Analista Financeiro
$84.1K

Engenheiro de Software
$91.8K
Gestor de Engenharia de Software
$201K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na SPINS é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $201,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na SPINS é $91,800.

