Solarisbank
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Berlin Metropolitan Region

Solarisbank Engenheiro de Software Salários em Berlin Metropolitan Region

O pacote de remuneração in Berlin Metropolitan Region mediano de Engenheiro de Software na Solarisbank totaliza €83.5K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Solarisbank. Última atualização: 11/6/2025

Pacote Mediano
company icon
Solarisbank
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Total por ano
€83.5K
Nível
Triangle 1
Base
€83.5K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
15 Anos
Quais são os níveis de carreira na Solarisbank?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Solarisbank in Berlin Metropolitan Region situa-se numa remuneração total anual de €118,233. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Solarisbank para a função de Engenheiro de Software in Berlin Metropolitan Region é €79,948.

Empregos em Destaque

