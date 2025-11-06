A remuneração total média de Designer de Produto in Greater Amsterdam Area na Software Improvement Group varia de €42.2K a €60K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Software Improvement Group. Última atualização: 11/6/2025
Remuneração Total Média
