Software Improvement Group
  • Greater Amsterdam Area

Software Improvement Group Designer de Produto Salários em Greater Amsterdam Area

A remuneração total média de Designer de Produto in Greater Amsterdam Area na Software Improvement Group varia de €42.2K a €60K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Software Improvement Group. Última atualização: 11/6/2025

€47.8K - €54.4K
Netherlands
€42.2K€47.8K€54.4K€60K
Quais são os níveis de carreira na Software Improvement Group?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Designer de Produto na Software Improvement Group in Greater Amsterdam Area situa-se numa remuneração total anual de €60,003. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Software Improvement Group para a função de Designer de Produto in Greater Amsterdam Area é €42,206.

