SoftServe
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Warsaw Metropolitan Area

SoftServe Engenheiro de Software Salários em Warsaw Metropolitan Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Warsaw Metropolitan Area na SoftServe varia de PLN 140K por year para L2 a PLN 272K por year para L4. O pacote de remuneração in Warsaw Metropolitan Area mediano year totaliza PLN 265K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da SoftServe. Última atualização: 11/6/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
(Nível de Entrada)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 140K
PLN 138K
PLN 0
PLN 2.3K
L3
PLN 236K
PLN 236K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 272K
PLN 272K
PLN 0
PLN 0
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na SoftServe?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro DevOps

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na SoftServe in Warsaw Metropolitan Area situa-se numa remuneração total anual de PLN 340,787. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na SoftServe para a função de Engenheiro de Software in Warsaw Metropolitan Area é PLN 264,772.

Outros Recursos