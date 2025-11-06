A remuneração de Engenheiro de Software in Colombia na SoftServe totaliza COP 167.9M por year para L2. O pacote de remuneração in Colombia mediano year totaliza COP 201.06M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da SoftServe. Última atualização: 11/6/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
COP --
COP --
COP --
COP --
L2
COP 167.9M
COP 163.17M
COP 0
COP 4.72M
L3
COP --
COP --
COP --
COP --
L4
COP --
COP --
COP --
COP --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títulos IncluídosSubmeter Novo Título