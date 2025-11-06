SoftServe Engenheiro de Software Salários em Bulgaria

A remuneração de Engenheiro de Software in Bulgaria na SoftServe varia de BGN 59.2K por year para L2 a BGN 61.7K por year para L3. O pacote de remuneração in Bulgaria mediano year totaliza BGN 57.7K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da SoftServe. Última atualização: 11/6/2025

Média Remuneração Por Nível Adicionar Remuneração Comparar Níveis

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus L1 ( Nível de Entrada ) BGN -- BGN -- BGN -- BGN -- L2 BGN 59.2K BGN 56.2K BGN 0 BGN 3K L3 BGN 61.7K BGN 61.7K BGN 0 BGN 0 L4 BGN -- BGN -- BGN -- BGN -- Ver 1 Mais Níveis

+ BGN 99.3K + BGN 152K + BGN 34.2K + BGN 59.9K + BGN 37.7K Don't get lowballed

Últimas Submissões Salariais

​ Filtro de Tabela Subscrever Adicionar Adicionar Remuneração Adicionar Remuneração

Empresa Localização | Data Nome do Nível Etiqueta Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( BGN ) Base | Ações (ano) | Bónus Nenhum salário encontrado Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

RH / Recrutamento? Crie uma proposta interativa

Contribuir

Qual é o calendário de aquisição na SoftServe ?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas . Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais → Introduza o Seu E-mail Introduza o Seu E-mail Subscrever Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Títulos Incluídos Submeter Novo Título