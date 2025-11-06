Diretório de Empresas
SoftServe
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Analista de Negócios

  • Todos os Salários de Analista de Negócios

  • Poland

SoftServe Analista de Negócios Salários em Poland

A remuneração de Analista de Negócios in Poland na SoftServe totaliza PLN 208K por year para L4. O pacote de remuneração in Poland mediano year totaliza PLN 211K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da SoftServe. Última atualização: 11/6/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L4
PLN 208K
PLN 208K
PLN 0
PLN 0
Ver 1 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 332K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.1K
Don't get lowballed
Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na SoftServe?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Analista de Negócios verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Negócios na SoftServe in Poland situa-se numa remuneração total anual de PLN 291,583. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na SoftServe para a função de Analista de Negócios in Poland é PLN 206,117.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para SoftServe

Empresas Relacionadas

  • Arcesium
  • exadel
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos