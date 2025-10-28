Diretório de Empresas
Softeq
Softeq Analista de Negócios Salários

O pacote de remuneração in Poland mediano de Analista de Negócios na Softeq totaliza PLN 221K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Softeq. Última atualização: 10/28/2025

Pacote Mediano
company icon
Softeq
Business Analyst
Warsaw, MZ, Poland
Total por ano
PLN 221K
Nível
Senior
Base
PLN 221K
Stock (/yr)
PLN 0
Bónus
PLN 0
Anos na empresa
5 Anos
Anos exp
8 Anos
Quais são os níveis de carreira na Softeq?
Últimas Submissões Salariais
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Negócios na Softeq in Poland situa-se numa remuneração total anual de PLN 306,675. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Softeq para a função de Analista de Negócios in Poland é PLN 221,160.

Outros Recursos