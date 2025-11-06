Diretório de Empresas
Socure
Socure Cientista de Dados Salários em New York City Area

O pacote de remuneração in New York City Area mediano de Cientista de Dados na Socure totaliza $210K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Socure. Última atualização: 11/6/2025

Pacote Mediano
company icon
Socure
Data Scientist
New York, NY
Total por ano
$210K
Nível
Lead Data Scientist
Base
$210K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Socure?
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Socure, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Cientista de Dados na Socure in New York City Area situa-se numa remuneração total anual de $218,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Socure para a função de Cientista de Dados in New York City Area é $160,000.

Outros Recursos