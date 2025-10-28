A remuneração de Engenheiro de Software in India na Societe Generale varia de ₹1.69M por year para L1 a ₹2.69M por year para L7. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹1.96M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Societe Generale. Última atualização: 10/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
