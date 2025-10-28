Diretório de Empresas
Societe Generale
Societe Generale Gestor de Produto Salários

A remuneração de Gestor de Produto in India na Societe Generale varia de ₹4.93M por year para L4 a ₹4.6M por year para L5. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹4.5M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Societe Generale. Última atualização: 10/28/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹4.93M
₹4.58M
₹0
₹351K
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Societe Generale?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na Societe Generale in India situa-se numa remuneração total anual de ₹5,730,145. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Societe Generale para a função de Gestor de Produto in India é ₹4,636,968.

Outros Recursos