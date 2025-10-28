A remuneração de Designer de Produto in France na Societe Generale totaliza €49.5K por year para L3. O pacote de remuneração in France mediano year totaliza €49.1K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Societe Generale. Última atualização: 10/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€49.5K
€49.5K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
Nenhum salário encontrado
