Societe Generale
  • Salários
  • Designer de Produto

  • Todos os Salários de Designer de Produto

Societe Generale Designer de Produto Salários

A remuneração de Designer de Produto in France na Societe Generale totaliza €49.5K por year para L3. O pacote de remuneração in France mediano year totaliza €49.1K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Societe Generale. Última atualização: 10/28/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€49.5K
€49.5K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Societe Generale?

Títulos Incluídos

Designer UX

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Designer de Produto na Societe Generale in France situa-se numa remuneração total anual de €63,738. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Societe Generale para a função de Designer de Produto in France é €42,366.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Societe Generale

