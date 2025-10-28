A remuneração de Cientista de Dados in France na Societe Generale varia de €41.3K por year para L1 a €31.1K por year para L3. O pacote de remuneração in France mediano year totaliza €44.5K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Societe Generale. Última atualização: 10/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
€41.3K
€38.5K
€0
€2.8K
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€31.1K
€29.4K
€0
€1.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
