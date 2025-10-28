Diretório de Empresas
Societe Generale
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Analista de Negócios

  • Todos os Salários de Analista de Negócios

Societe Generale Analista de Negócios Salários

A remuneração de Analista de Negócios in India na Societe Generale totaliza ₹2.68M por year para L3. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹1.8M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Societe Generale. Última atualização: 10/28/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹2.68M
₹2.42M
₹0
₹254K
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ver 3 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Societe Generale?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Analista de Negócios verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Negócios na Societe Generale in India situa-se numa remuneração total anual de ₹3,555,332. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Societe Generale para a função de Analista de Negócios in India é ₹1,795,167.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Societe Generale

Empresas Relacionadas

  • ICICI Bank
  • JPMorgan Chase
  • Deutsche Bank
  • Bank of America
  • Associated Bank
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos