A remuneração de Engenheiro de Software in San Francisco Bay Area na Snap varia de $208K por year para L3 a $927K por year para L7. O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano year totaliza $410K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Snap. Última atualização: 11/5/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus L3 Software Engineer ( Nível de Entrada ) $208K $139K $59.2K $9.6K L4 $412K $198K $214K $0 L5 $570K $247K $323K $347 L6 Staff Software Engineer $758K $281K $443K $34.1K Ver 4 Mais Níveis

Cronograma de Aquisição Principal Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 100 % ANO 1 Tipo de Ações RSU Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos: 100 % adquire-se no 1st - ANO ( 8.33 % mensal ) Monthly vesting, no 1 year cliff 33.3 % ANO 1 33.3 % ANO 2 33.3 % ANO 3 Tipo de Ações RSU Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos: 33.3 % adquire-se no 1st - ANO ( 2.77 % mensal )

33.3 % adquire-se no 2nd - ANO ( 2.77 % mensal )

33.3 % adquire-se no 3rd - ANO ( 2.77 % mensal ) Monthly vesting, no 1 year cliff 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 2.08 % mensal ) Monthly vesting, no 1 year cliff 54 % ANO 1 33 % ANO 2 13 % ANO 3 Tipo de Ações RSU Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos: 54 % adquire-se no 1st - ANO ( 4.50 % mensal )

33 % adquire-se no 2nd - ANO ( 2.75 % mensal )

13 % adquire-se no 3rd - ANO ( 1.08 % mensal ) Monthly vesting, no 1 year cliff

Qual é o calendário de aquisição na Snap ?

