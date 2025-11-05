A remuneração de Engenheiro de Software in San Francisco Bay Area na Snap varia de $208K por year para L3 a $927K por year para L7. O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano year totaliza $410K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Snap. Última atualização: 11/5/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L3
$208K
$139K
$59.2K
$9.6K
L4
$412K
$198K
$214K
$0
L5
$570K
$247K
$323K
$347
L6
$758K
$281K
$443K
$34.1K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
100%
ANO 1
Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:
100% adquire-se no 1st-ANO (8.33% mensal)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.3%
ANO 3
Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire-se no 1st-ANO (2.77% mensal)
33.3% adquire-se no 2nd-ANO (2.77% mensal)
33.3% adquire-se no 3rd-ANO (2.77% mensal)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
ANO 1
33%
ANO 2
13%
ANO 3
Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
54% adquire-se no 1st-ANO (4.50% mensal)
33% adquire-se no 2nd-ANO (2.75% mensal)
13% adquire-se no 3rd-ANO (1.08% mensal)
Monthly vesting, no 1 year cliff
