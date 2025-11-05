Diretório de Empresas
Snap
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Greater Seattle Area

Snap Engenheiro de Software Salários em Greater Seattle Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Seattle Area na Snap varia de $201K por year para L3 a $690K por year para L7. O pacote de remuneração in Greater Seattle Area mediano year totaliza $430K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Snap. Última atualização: 11/5/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L3
Software Engineer(Nível de Entrada)
$201K
$141K
$55.5K
$4.7K
L4
$394K
$197K
$195K
$2K
L5
$580K
$258K
$302K
$19.1K
L6
Staff Software Engineer
$678K
$278K
$386K
$14K
Ver 4 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

100%

ANO 1

Tipo de Ações
RSU

Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:

  • 100% adquire-se no 1st-ANO (8.33% mensal)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (2.77% mensal)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (2.77% mensal)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (2.77% mensal)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ANO 1

33%

ANO 2

13%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 54% adquire-se no 1st-ANO (4.50% mensal)

  • 33% adquire-se no 2nd-ANO (2.75% mensal)

  • 13% adquire-se no 3rd-ANO (1.08% mensal)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Títulos Incluídos

Submeter Novo Título

Engenheiro de Software Mobile

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Software de Segurança

Engenheiro de Software de Realidade Virtual

Cientista de Investigação

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Snap in Greater Seattle Area situa-se numa remuneração total anual de $690,333. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Snap para a função de Engenheiro de Software in Greater Seattle Area é $430,000.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Snap

Empresas Relacionadas

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos