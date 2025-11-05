O pacote de remuneração in Greater Los Angeles Area mediano de Vendas na Snap totaliza $235K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Snap. Última atualização: 11/5/2025
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
100%
ANO 1
Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:
100% adquire-se no 1st-ANO (8.33% mensal)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.3%
ANO 3
Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire-se no 1st-ANO (2.77% mensal)
33.3% adquire-se no 2nd-ANO (2.77% mensal)
33.3% adquire-se no 3rd-ANO (2.77% mensal)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
ANO 1
33%
ANO 2
13%
ANO 3
Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
54% adquire-se no 1st-ANO (4.50% mensal)
33% adquire-se no 2nd-ANO (2.75% mensal)
13% adquire-se no 3rd-ANO (1.08% mensal)
Monthly vesting, no 1 year cliff
