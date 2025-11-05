Snap Gestor de Produto Salários em United Kingdom

A remuneração de Gestor de Produto in United Kingdom na Snap varia de £171K por year para L4 a £325K por year para L6. O pacote de remuneração in United Kingdom mediano year totaliza £189K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Snap. Última atualização: 11/5/2025

Cronograma de Aquisição Principal Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 100 % ANO 1 Tipo de Ações RSU Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos: 100 % adquire-se no 1st - ANO ( 8.33 % mensal ) Monthly vesting, no 1 year cliff 33.3 % ANO 1 33.3 % ANO 2 33.3 % ANO 3 Tipo de Ações RSU Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos: 33.3 % adquire-se no 1st - ANO ( 2.77 % mensal )

33.3 % adquire-se no 2nd - ANO ( 2.77 % mensal )

33.3 % adquire-se no 3rd - ANO ( 2.77 % mensal ) Monthly vesting, no 1 year cliff 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 2.08 % mensal ) Monthly vesting, no 1 year cliff 54 % ANO 1 33 % ANO 2 13 % ANO 3 Tipo de Ações RSU Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos: 54 % adquire-se no 1st - ANO ( 4.50 % mensal )

33 % adquire-se no 2nd - ANO ( 2.75 % mensal )

13 % adquire-se no 3rd - ANO ( 1.08 % mensal ) Monthly vesting, no 1 year cliff

Qual é o calendário de aquisição na Snap ?

