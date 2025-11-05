Diretório de Empresas
Snap
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gestor de Produto

  • Todos os Salários de Gestor de Produto

  • United Kingdom

Snap Gestor de Produto Salários em United Kingdom

A remuneração de Gestor de Produto in United Kingdom na Snap varia de £171K por year para L4 a £325K por year para L6. O pacote de remuneração in United Kingdom mediano year totaliza £189K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Snap. Última atualização: 11/5/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L3
£ --
£ --
£ --
£ --
L4
£171K
£115K
£46.2K
£9.8K
L5
£ --
£ --
£ --
£ --
L6
£325K
£158K
£147K
£19.2K
Ver 2 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis

Block logo
+£44K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

100%

ANO 1

Tipo de Ações
RSU

Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:

  • 100% adquire-se no 1st-ANO (8.33% mensal)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (2.77% mensal)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (2.77% mensal)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (2.77% mensal)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ANO 1

33%

ANO 2

13%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 54% adquire-se no 1st-ANO (4.50% mensal)

  • 33% adquire-se no 2nd-ANO (2.75% mensal)

  • 13% adquire-se no 3rd-ANO (1.08% mensal)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Gestor de Produto verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na Snap in United Kingdom situa-se numa remuneração total anual de £388,955. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Snap para a função de Gestor de Produto in United Kingdom é £203,161.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Snap

Empresas Relacionadas

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos