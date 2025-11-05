Diretório de Empresas
Snap Analista de Dados Salários em Greater Los Angeles Area

A remuneração total média de Analista de Dados in Greater Los Angeles Area na Snap varia de $130K a $190K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Snap. Última atualização: 11/5/2025

Remuneração Total Média

$150K - $171K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$130K$150K$171K$190K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

100%

ANO 1

Tipo de Ações
RSU

Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:

  • 100% adquire-se no 1st-ANO (8.33% mensal)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (2.77% mensal)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (2.77% mensal)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (2.77% mensal)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ANO 1

33%

ANO 2

13%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 54% adquire-se no 1st-ANO (4.50% mensal)

  • 33% adquire-se no 2nd-ANO (2.75% mensal)

  • 13% adquire-se no 3rd-ANO (1.08% mensal)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Dados na Snap in Greater Los Angeles Area situa-se numa remuneração total anual de $189,980. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Snap para a função de Analista de Dados in Greater Los Angeles Area é $130,410.

