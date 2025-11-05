Diretório de Empresas
SmartThings
SmartThings Engenheiro de Software Salários em Minneapolis-St. Paul Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Minneapolis-St. Paul Area na SmartThings varia de $109K por year para Software Engineer a $192K por year para Staff Software Engineer. O pacote de remuneração in Minneapolis-St. Paul Area mediano year totaliza $151K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da SmartThings. Última atualização: 11/5/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Software Engineer
(Nível de Entrada)
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na SmartThings?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na SmartThings in Minneapolis-St. Paul Area situa-se numa remuneração total anual de $245,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na SmartThings para a função de Engenheiro de Software in Minneapolis-St. Paul Area é $150,000.

