Smartsheet Gestor de Engenharia de Software Salários em Greater Seattle Area

O pacote de remuneração in Greater Seattle Area mediano de Gestor de Engenharia de Software na Smartsheet totaliza $365K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Smartsheet. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano Smartsheet Engineering Manager Bellevue, WA Total por ano $365K Nível L6 Base $210K Stock (/yr) $120K Bónus $35K Anos na empresa 2 Anos Anos exp 21 Anos

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Últimas Submissões Salariais

​ Filtro de Tabela Subscrever Adicionar Adicionar Remuneração Adicionar Remuneração

Empresa Localização | Data Nome do Nível Etiqueta Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( USD ) Base | Ações (ano) | Bónus Nenhum salário encontrado Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Receba notificações de novos salários Exportar DadosVer Vagas Abertas

RH / Recrutamento? Crie uma proposta interativa

Cronograma de Aquisição Principal Alternativa 1 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Smartsheet, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 6.25 % trimestral ) 33 % ANO 1 33 % ANO 2 34 % ANO 3 Tipo de Ações RSU Na Smartsheet, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos: 33 % adquire-se no 1st - ANO ( 33.00 % anual )

33 % adquire-se no 2nd - ANO ( 8.25 % trimestral )

34 % adquire-se no 3rd - ANO ( 8.50 % trimestral )

Qual é o calendário de aquisição na Smartsheet ?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada Subscrever ofertas Gestor de Engenharia de Software verificadas . Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais → Introduza o Seu E-mail Introduza o Seu E-mail Subscrever Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.