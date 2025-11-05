A remuneração de Engenheiro de Software in United Kingdom na Smartsheet varia de £63K por year para SE I a £160K por year para Senior SE II. O pacote de remuneração in United Kingdom mediano year totaliza £82K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Smartsheet. Última atualização: 11/5/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
SE I
£63K
£49.1K
£9.7K
£4.2K
SE II
£74.8K
£52.9K
£18K
£3.8K
Senior SE I
£113K
£79.1K
£26.3K
£7.9K
Senior SE II
£160K
£81.1K
£72.9K
£6.2K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Smartsheet, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)
33%
ANO 1
33%
ANO 2
34%
ANO 3
Na Smartsheet, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33% adquire-se no 1st-ANO (33.00% anual)
33% adquire-se no 2nd-ANO (8.25% trimestral)
34% adquire-se no 3rd-ANO (8.50% trimestral)
