Smartsheet Engenheiro de Software Salários em Edinburgh Metro Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Edinburgh Metro Area na Smartsheet varia de £69.9K por year para SE II a £160K por year para Senior SE II. O pacote de remuneração in Edinburgh Metro Area mediano year totaliza £177K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Smartsheet. Última atualização: 11/5/2025

Cronograma de Aquisição Principal Alternativa 1 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Smartsheet, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 6.25 % trimestral ) 33 % ANO 1 33 % ANO 2 34 % ANO 3 Tipo de Ações RSU Na Smartsheet, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos: 33 % adquire-se no 1st - ANO ( 33.00 % anual )

33 % adquire-se no 2nd - ANO ( 8.25 % trimestral )

34 % adquire-se no 3rd - ANO ( 8.50 % trimestral )

Qual é o calendário de aquisição na Smartsheet ?

