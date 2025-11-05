Diretório de Empresas
Smartsheet
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

  • Greater Seattle Area

Smartsheet Cientista de Dados Salários em Greater Seattle Area

O pacote de remuneração in Greater Seattle Area mediano de Cientista de Dados na Smartsheet totaliza $160K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Smartsheet. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
Smartsheet
Data Scientist
Bellevue, WA
Total por ano
$160K
Nível
Senior
Base
$160K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Smartsheet?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Últimas Submissões Salariais
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Smartsheet, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

33%

ANO 1

33%

ANO 2

34%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Smartsheet, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire-se no 1st-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire-se no 2nd-ANO (8.25% trimestral)

  • 34% adquire-se no 3rd-ANO (8.50% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Cientista de Dados na Smartsheet in Greater Seattle Area situa-se numa remuneração total anual de $275,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Smartsheet para a função de Cientista de Dados in Greater Seattle Area é $161,500.

Outros Recursos