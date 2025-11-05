Diretório de Empresas
Slalom Build
Slalom Build Arquiteto de Soluções Salários em Greater Chicago Area

O pacote de remuneração in Greater Chicago Area mediano de Arquiteto de Soluções na Slalom Build totaliza $147K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Slalom Build. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
Total por ano
$147K
Nível
L4
Base
$134K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$13K
Anos na empresa
5 Anos
Anos exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Slalom Build?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Submissões Salariais
Contribuir

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Arquiteto de Soluções na Slalom Build in Greater Chicago Area situa-se numa remuneração total anual de $189,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Slalom Build para a função de Arquiteto de Soluções in Greater Chicago Area é $160,000.

