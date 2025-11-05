Diretório de Empresas
Slalom Build
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Arquiteto de Soluções

  • Todos os Salários de Arquiteto de Soluções

  • Canada

Slalom Build Arquiteto de Soluções Salários em Canada

O pacote de remuneração in Canada mediano de Arquiteto de Soluções na Slalom Build totaliza CA$143K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Slalom Build. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Toronto, ON, Canada
Total por ano
CA$143K
Nível
L5
Base
CA$141K
Stock (/yr)
CA$0
Bónus
CA$2K
Anos na empresa
7 Anos
Anos exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Slalom Build?
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Arquiteto de Soluções verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Arquiteto de Soluções na Slalom Build in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$176,921. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Slalom Build para a função de Arquiteto de Soluções in Canada é CA$166,102.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Slalom Build

Empresas Relacionadas

  • Censys
  • CoverMyMeds
  • Trading Technologies
  • Payspan
  • Intercom
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos